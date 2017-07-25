Лаборатория SOCAR приняла участие в международном сопоставительном тесте

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Лаборатория комплексных исследований (ЛКИ) Управления экологии Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в июле приняла участие в сопоставительном тесте на анализ образцов воды, организованном среди более чем 100 международных лабораторий британской компанией LGC, специализирующейся в этой области.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, образцы воды были проанализированы по 33 параметрам и направлены компании LGC, организующей сопоставительный тест: "Согласно заключению компании, коэффициент соответствия результатов ЛКИ составил 96%, что считается успешным результатом. Достижение подобного результата создает широкие возможности для сотрудничества лаборатории с местными и международными компаниями".