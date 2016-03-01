​Кянан Явуз: На нефтеперерабатывающем заводе Star выполнено 54% работ

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ На сегодняшний день выполнено 54% работ на нефтеперерабатывающем заводе Star Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), строящемся на полуострове Petkim в регионе Алиага турецкого города Измир.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный исполнительный директор дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Turkey Кянан Явуз.

Он отметил, что на сегодняшний день объем выполненных на заводе работ составил 15 млн. часов.

К.Явуз заявил, что на строительстве завода задействовано 8 200 человек: "На сегодняшний день выполнен монтаж металлоконструкций в объеме 21 тыс. тонн, монтаж 78 единиц оборудования весом 3,5 тыс. тонн, возведено 95,6 тыс. кв. м опорных стен, выполнено 27 млн. тонн земляных работ, еще 60% из 2 117 единиц оборудования весом 74 тыс. тонн в течение трех месяцев будет доставлено на территорию".

Он также добавил, что строительство 75 резервуаров в объеме 1,7 млн. кубометров ускоренно продолжается.

"Строительство нефтеперерабатывающего завода успешно продвигается по графику и в рамках бюджета. После сдачи в эксплуатацию в 2018 году завод Star станет вторым из 50 ведущих компаний Турции", - подчеркнул К.Явуз.

Отметим, что фундамент нефтеперерабатывающего завода Star был заложен 25 октября 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. Мощность завода составит 10 млн. сырой нефти в год. Завод планируется сдать в эксплуатацию в марте 2018 года.