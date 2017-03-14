Кувейт призвал продлить соглашение ОПЕК по сокращению добычи нефти

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран о сокращении добычи нефти стоит продлить на дополнительный срок после июня. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук в интервью агентству Kuna.

Министр отметил, что Кувейт поддерживает продление этого соглашения после июня, поскольку оно ускорит перебалансировку глобального рынка нефти и будет способствовать росту цен до уровней, приемлемых для стран-производителей и для нефтяной промышленности в целом.

Напомним, что министр энергетики России Александр Новак 13 марта заявил, что страны-участницы соглашения на данный момент не обсуждают его пролонгации, однако этот вопрос может быть затронут на заседании мониторингового комитета в конце марта в Кувейте.