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    Кулевский терминал принял 2 200-й танкер

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Кулевский терминал (Черное море, Грузия) принял, погрузил и отправил 2 200-й танкер.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на терминал Black Sea.

    Отметим, что операции на Кулевском нефтяном терминале и порту начались 16 мая 2008 года, и менее чем через месяц терминал принял первый танкер.

    Напомним, что Черноморский порт-терминал в Кулеви расположен в Хобском регионе Грузии, на берегу Черного моря. SOCAR приобрел терминал в 2006 году. Его строительство завершено в 2008 году. Терминал сдан в эксплуатацию 16 мая 2008 года. Кулевский терминал предназначен для принятия, хранения и отгрузки на танкеры нефти и нефтепродуктов. 

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