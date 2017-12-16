Кулевский терминал принял 2 200-й танкер

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Кулевский терминал (Черное море, Грузия) принял, погрузил и отправил 2 200-й танкер.

Об этом сообщает Report со ссылкой на терминал Black Sea.

Отметим, что операции на Кулевском нефтяном терминале и порту начались 16 мая 2008 года, и менее чем через месяц терминал принял первый танкер.

Напомним, что Черноморский порт-терминал в Кулеви расположен в Хобском регионе Грузии, на берегу Черного моря. SOCAR приобрел терминал в 2006 году. Его строительство завершено в 2008 году. Терминал сдан в эксплуатацию 16 мая 2008 года. Кулевский терминал предназначен для принятия, хранения и отгрузки на танкеры нефти и нефтепродуктов.