Крупные производители сланцевой нефти в США сокращают инвестиции

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Два ведущих производителя сланцевой нефти в США – Continental Resources и Hess – объявили о сокращении капзатрат из-за падения цен на нефть. Как сообщает Report, об этом пишет Financial Times. Это первые официальные заявления компаний о сокращении расходов из-за дешевой нефти.

Капвложения Continental Resources уменьшатся на 66% до 920 млн. долларов. В 2015 году они были снижены на 46%. Добыча компании в этом году составит 200 000 барр. нефтяного эквивалента в сутки, что на 10% ниже 2015 года.

Hess сообщила, что сократит расходы на 40% до 2,4 млрд. долларов после их снижения на 29% в 2015 году. Ее добыча в этом году ожидается на уровне 330 000–350 000 барр. н. э. в сутки, что на 5–10% ниже уровня 2015 года.

Добыча нефти в США стабильно росла с 2009 года.