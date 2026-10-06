Кристина Хаверкамп: Германия готова поддержать проекты по Зеленому энергокоридору

Германское энергетическое агентство (dena) готово оказать поддержку развитию проектов, связанных с Зеленым энергетическим коридором между Азербайджаном и Европой.

Как передает Report, об этом сообщила управляющий директор агентства Кристина Хаверкамп на панельной сессии в рамках Германо-азербайджанской конференции по вопросам взаимосвязанности.

Она отметила, что Германия обладает значительным опытом в сфере производства энергии из возобновляемых источников и интеграции ВИЭ в национальную энергосистему. По ее словам, сегодня доля возобновляемых источников энергии в электроэнергетическом балансе Германии составляет около 60%.

Она также выделила цифровизацию как одно из перспективных направлений сотрудничества, отметив, что современные цифровые решения позволяют увеличивать пропускную способность энергосистем без необходимости строительства новых кабелей.

По словам Хаверкамп, потенциал для сотрудничества существует и в сфере технического обслуживания энергетической инфраструктуры. Она подчеркнула, что недостаточно только построить энергосистему - ее необходимо также поддерживать и обслуживать, и в Германии имеется значительный опыт в этой области.

Еще одним важным направлением она назвала развитие потенциала и подготовку кадров. Хаверкамп подчеркнула необходимость более тесного обмена опытом между сторонами, особенно с участием молодых специалистов.