Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо 2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо 2026

    Кристина Хаверкамп: Германия готова поддержать проекты по Зеленому энергокоридору

    Энергетика
    • 06 октября, 2026
    • 11:28
    Кристина Хаверкамп: Германия готова поддержать проекты по Зеленому энергокоридору

    Германское энергетическое агентство (dena) готово оказать поддержку развитию проектов, связанных с Зеленым энергетическим коридором между Азербайджаном и Европой.

    Как передает Report, об этом сообщила управляющий директор агентства Кристина Хаверкамп на панельной сессии в рамках Германо-азербайджанской конференции по вопросам взаимосвязанности.

    Она отметила, что Германия обладает значительным опытом в сфере производства энергии из возобновляемых источников и интеграции ВИЭ в национальную энергосистему. По ее словам, сегодня доля возобновляемых источников энергии в электроэнергетическом балансе Германии составляет около 60%.

    Она также выделила цифровизацию как одно из перспективных направлений сотрудничества, отметив, что современные цифровые решения позволяют увеличивать пропускную способность энергосистем без необходимости строительства новых кабелей.

    По словам Хаверкамп, потенциал для сотрудничества существует и в сфере технического обслуживания энергетической инфраструктуры. Она подчеркнула, что недостаточно только построить энергосистему - ее необходимо также поддерживать и обслуживать, и в Германии имеется значительный опыт в этой области.

    Еще одним важным направлением она назвала развитие потенциала и подготовку кадров. Хаверкамп подчеркнула необходимость более тесного обмена опытом между сторонами, особенно с участием молодых специалистов.

    Зеленый энергетический коридор Азербайджано-германские отношения
    Kristina Haverkamp: "Almaniya Yaşıl Enerji Dəhlizi üzrə layihələri dəstəkləməyə hazırdır"
    Kristina Haverkamp: Germany ready to support Green Energy Corridor projects
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    06:53

    В Низаминском районе Баку временно приостановят подачу газа

    Энергетика
    06:21

    Трамп пообещал не допустить ракетных ударов Ирана по американским городам

    Другие страны
    05:45

    The Times: Израиль 8 октября закроет консульство Великобритании в Восточном Иерусалиме

    Другие страны
    05:18

    Трамп обвинил демократов в организации протестов на его выступлениях

    Другие страны
    04:54

    В Кении заявили об отсутствии вспышки Эболы, несмотря на смерть пациента

    Другие страны
    04:26

    Bloomberg узнал, как детали американского F-35 оказались в КНР

    Другие страны
    03:49

    Blue Origin планирует новый запуск ракеты New Glenn в декабре

    Другие страны
    03:12

    Азербайджан выступил в ООН против политизации прав человека

    Внешняя политика
    02:44

    В Албании 130-й день продолжаются протесты против строительства курорта

    Другие страны
    Лента новостей