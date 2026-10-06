İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Kristina Haverkamp: "Almaniya Yaşıl Enerji Dəhlizi üzrə layihələri dəstəkləməyə hazırdır"

    Energetika
    • 06 oktyabr, 2026
    • 13:37
    Kristina Haverkamp: Almaniya Yaşıl Enerji Dəhlizi üzrə layihələri dəstəkləməyə hazırdır

    Almaniya Energetika Agentliyi Azərbaycan və Avropa arasında Yaşıl Enerji Dəhlizi ilə bağlı layihələrin inkişafına dəstək göstərməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Agentliyin idarəedici direktoru Kristina Haverkamp Almaniya-Azərbaycan Əlaqəlilik Konfransı çərçivəsində keçirilən panel sessiyasında bildirib.

    O qeyd edib ki, Almaniya bərpa olunan enerji mənbələrindən enerji istehsalı və onların ölkənin enerji sisteminə inteqrasiyası sahəsində böyük təcrübəyə malikdir. K. Haverkampın sözlərinə görə, hazırda Almaniyanın elektrik enerjisi balansında bərpa olunan enerji mənbələrinin payı təxminən 60 % təşkil edir.

    O, həmçinin rəqəmsallaşmanı əməkdaşlığın perspektivli istiqamətlərindən biri kimi xüsusi vurğulayaraq qeyd edib ki, müasir rəqəmsal həllər yeni kabellərin çəkilməsinə ehtiyac olmadan enerji sistemlərinin ötürücülük qabiliyyətini artırmağa imkan verir.

    K.Haverkampın sözlərinə görə, enerji infrastrukturuna texniki xidmət sahəsində də əməkdaşlıq üçün potensial mövcuddur. O vurğulayıb ki, enerji sistemini yalnız qurmaq kifayət deyil - onu həm də qoruyub saxlamaq, ona xidmət göstərmək lazımdır və Almaniyanın bu sahədə böyük təcrübəsi var.

    İdarəedici direktor, potensialın inkişafı və kadr hazırlığını daha bir mühüm istiqamət adlandırıb. K.Haverkamp tərəflər arasında, xüsusən də gənc mütəxəssislərin iştirakı ilə təcrübə mübadiləsinin daha sıx olmasının zəruriliyini vurğulayıb.

    Almaniya Energetika Agentliyi (dena) Azərbaycan Yaşıl Enerji Dəhlizi Almaniya-Azərbaycan Əlaqəlilik Konfransı
    Кристина Хаверкамп: Германия готова поддержать проекты по Зеленому энергокоридору
    Kristina Haverkamp: Germany ready to support Green Energy Corridor projects
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    05:54

    "The Times": İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaq

    Digər ölkələr
    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    01:41

    Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti