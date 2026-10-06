Kristina Haverkamp: "Almaniya Yaşıl Enerji Dəhlizi üzrə layihələri dəstəkləməyə hazırdır"
- 06 oktyabr, 2026
- 13:37
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Almaniya Energetika Agentliyi Azərbaycan və Avropa arasında Yaşıl Enerji Dəhlizi ilə bağlı layihələrin inkişafına dəstək göstərməyə hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Agentliyin idarəedici direktoru Kristina Haverkamp Almaniya-Azərbaycan Əlaqəlilik Konfransı çərçivəsində keçirilən panel sessiyasında bildirib.
O qeyd edib ki, Almaniya bərpa olunan enerji mənbələrindən enerji istehsalı və onların ölkənin enerji sisteminə inteqrasiyası sahəsində böyük təcrübəyə malikdir. K. Haverkampın sözlərinə görə, hazırda Almaniyanın elektrik enerjisi balansında bərpa olunan enerji mənbələrinin payı təxminən 60 % təşkil edir.
O, həmçinin rəqəmsallaşmanı əməkdaşlığın perspektivli istiqamətlərindən biri kimi xüsusi vurğulayaraq qeyd edib ki, müasir rəqəmsal həllər yeni kabellərin çəkilməsinə ehtiyac olmadan enerji sistemlərinin ötürücülük qabiliyyətini artırmağa imkan verir.
K.Haverkampın sözlərinə görə, enerji infrastrukturuna texniki xidmət sahəsində də əməkdaşlıq üçün potensial mövcuddur. O vurğulayıb ki, enerji sistemini yalnız qurmaq kifayət deyil - onu həm də qoruyub saxlamaq, ona xidmət göstərmək lazımdır və Almaniyanın bu sahədə böyük təcrübəsi var.
İdarəedici direktor, potensialın inkişafı və kadr hazırlığını daha bir mühüm istiqamət adlandırıb. K.Haverkamp tərəflər arasında, xüsusən də gənc mütəxəssislərin iştirakı ilə təcrübə mübadiləsinin daha sıx olmasının zəruriliyini vurğulayıb.