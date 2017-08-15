Кременчугский НПЗ нарастил объемы переработки за счет азербайджанской нефти

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (Украина) увеличил объемы переработки за счет стабилизации поставок азербайджанской нефти. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сказал исполняющий обязанности главы правления "Укртатнафты" Алексей Плакасов.

По его словам, в первом полугодии предприятие переработало 1,12 млн тонн нефтяного сырья, что на 43 тыс. тонн или 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года: "Увеличение объемов переработки обеспечено налаживанием стабильных поставок азербайджанской нефти Azeri Light".

Представитель компании отметил, что "Укртатнафта" до конца 2017 года планирует увеличить переработку нефтяного сырья до 2,43 млн тонн, что на 237 тыс. тонн или 11% больше, чем в 2016 году.

Напомним, "Укртатнафта" подписала контракт с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) на ежегодную поставку 1,3 млн тонн азербайджанской нефти для переработки на Кременчугском НПЗ. Под этот проект "Укртранснафта" заполнила нефтепровод Одесса–Кременчуг азербайджанской нефтью. На завод будет поставлено в общей сложности 4 млн тонн нефти по 1,3 млн тонн ежегодно в течение 3 лет. В "Укртатнафте" ожидают, что благодаря поставкам азербайджанской нефти в 2017 году переработка сырья будет увеличена более чем на 41%.