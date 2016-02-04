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    ​Компания BP провела исследования для "Шахдениз-3"

    Получена определенная информация для разработки Шахдениз в будущем

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Проведены сейсмические исследования для третьего этапа разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам вице-президент BP-Azerbaijan по добыче и разведке Грег Райли.

    Он отметил, что сейсмические исследования проведены в ноябре-декабре 2015 года в рамках 2D-сейсморазведки на потенциальных перспективных структурах, расположенных на мелководной части вокруг Абшеронского полуострова.

    "В ходе 2D сейсмических исследований в потенциальных перспективных структурах мелководной площади вокруг Абшеронского полуострова с помощью судна Gilavar мы получили определенную информацию для разработки "Шахдениз" в будущем. Мы воспользуемся этими данными", - добавил Г.Райли.

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