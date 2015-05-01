​Коммерческое операторство проекта Южно-кавказского трубопровода передано SOCAR

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в главном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялось мероприятие в связи с передачей SOCAR коммерческого операторства Южно-кавказского трубопровода (Баку-Тбилиси-Эрзурум), которое ранее принадлежало норвежской компании Statoil.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев сказал, что это является результатом доверия Госнефтекомпании: "Statoil не уходит из Азербайджана. Мы удовлетворены сотрудничеством с компанией Statoil, которая является одним из наших основных партнеров на "Азери-Чыраг-Гюнешли".

В свою очередь, президент Statoil-Azerbaijan Танги Космао (Tanguy Cosmao) в своем выступлении выразил удовлетворение сотрудничеством с SOCAR: "Мы удовлетворены сотрудничеством с SOCAR. Нашей основной целью является завоевание доверия партнеров. Мы продолжим работы на на "Азери-Чыраг-Гюнешли".

"Коммерческое операторство проекта "Шахдениз-2" должно перейти SOCAR после 2016 года. После завершения строительства Южно-кавказского трубопровода также планируется передача технического операторства от BP компании SOCAR. Мы получили операторство в 2015, а не в 2016 году, потому что Statoil продала свою долю. Наша команда в течение 3-4 месяцев вела подготовку к процессу передачи, который успешно завершился, и сегодня компания является коммерческим оператором проекта. SOCAR было отдано 100% голосов, что является показателем доверия партнеров нам и их поддержки", - отметил Р.Абдуллаев.

В заключении состоялась церемония подписания сторонами соответствующих документов.