О нас

Вопке Хукстра призвал к конкретным действиям для достижения целей в области возобновляемой энергетики

Вопке Хукстра призвал к конкретным действиям для достижения целей в области возобновляемой энергетики Вопке Хукстра призвал к конкретным действиям для достижения целей в области возобновляемой энергетики
Энергетика
12 ноября 2024 г. 12:38
Вопке Хукстра призвал к конкретным действиям для достижения целей в области возобновляемой энергетики

Еврокомиссар по климатическим действиям Вопке Хукстра призвал к конкретным действиям для достижения целей в области возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report, об этом он сказал на мероприятии "Диалог на уровне министров: Расширение инвестиций для утроения использования возобновляемой энергии и удвоения энергоэффективности" в рамках COP29 в Баку.

По его словам, реализация поставленных целей, таких как утроения использования ВИЭ, требует значительного усовершенствования существующих энергосетей.

"Согласно данным Международного энергетического агентства, к концу этого десятилетия потребуется 25 млн км новых и усовершенствованных сетевых линий. Прогнозируется, что глобальный спрос на литий, кобальт и др. минералы утроится к 2030 году. Добыча и переработка этих ресурсов также должны быть в необходимых объемах", - сказал он.

Хукстра также подчеркнул, что для реализации поставленных целей также необходимы инвестиции. "Европа лидирует как поставщик климатического финансирования, и ежегодно мы выделяем 31 млрд долларов США государственного финансирования. Однако этого недостаточно, частный сектор также должен предпринимать шаги в этом направлении", - сказал он.

Еврокомиссар напомнил, что 760 млн человек сегодня не имеют доступа к электроэнергии, и большинство из них живет в Африке к югу от Сахары. "Эти страны обладают большим потенциалом чистой энергии. Наш общий долг - поддержать их, снизить капитальные затраты и создать условия для глобального энергетического перехода повсюду", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ komissarı alternativ enerji məqsədlərinə birgə nail olmaq üçün hədəfləri açıqlayıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
8 ноября 2024 г. 00:06
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы
7 ноября 2024 г. 21:02
Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
6 ноября 2024 г. 18:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi