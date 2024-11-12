Вопке Хукстра призвал к конкретным действиям для достижения целей в области возобновляемой энергетики

Вопке Хукстра призвал к конкретным действиям для достижения целей в области возобновляемой энергетики

Еврокомиссар по климатическим действиям Вопке Хукстра призвал к конкретным действиям для достижения целей в области возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report, об этом он сказал на мероприятии "Диалог на уровне министров: Расширение инвестиций для утроения использования возобновляемой энергии и удвоения энергоэффективности" в рамках COP29 в Баку.

По его словам, реализация поставленных целей, таких как утроения использования ВИЭ, требует значительного усовершенствования существующих энергосетей.

"Согласно данным Международного энергетического агентства, к концу этого десятилетия потребуется 25 млн км новых и усовершенствованных сетевых линий. Прогнозируется, что глобальный спрос на литий, кобальт и др. минералы утроится к 2030 году. Добыча и переработка этих ресурсов также должны быть в необходимых объемах", - сказал он.

Хукстра также подчеркнул, что для реализации поставленных целей также необходимы инвестиции. "Европа лидирует как поставщик климатического финансирования, и ежегодно мы выделяем 31 млрд долларов США государственного финансирования. Однако этого недостаточно, частный сектор также должен предпринимать шаги в этом направлении", - сказал он.

Еврокомиссар напомнил, что 760 млн человек сегодня не имеют доступа к электроэнергии, и большинство из них живет в Африке к югу от Сахары. "Эти страны обладают большим потенциалом чистой энергии. Наш общий долг - поддержать их, снизить капитальные затраты и создать условия для глобального энергетического перехода повсюду", - сказал он.