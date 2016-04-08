Количество буровых установок в нефтегазовом секторе достигло семилетнего минимума

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Среднемесячное число действовавших нефтяных и газовых установок по итогам 2015 года составило 2337 - самый низкий уровень с 2009 года.

Как передает Report со ссылкой на lenta.ru, при этом в 2014 году в мире работало максимальное с 1985 года число буровых - 3578. Таким образом, за прошлый год показатель упал более чем на треть.

Отчет обнародован компанией Baker Hughes - третьей по величине нефтегазовой сервисной компанией в мире после Schlumberger и Halliburton. Компания работает более чем в 90 странах мира. С 1944 года она начала публиковать данные о действующих буровых установках в США, а с 1975 года - по миру в целом.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США в марте сократилось на 54 единицы или 10,5% и составило 478, что является историческим минимумом с 1975 года. Во всем мире в минувшем месяце работала 1551 установка, что является минимальным показателем с сентября 1999 года. Тогда их число составляло 1528. Показатель в марте на 210 единиц или 11,9% ниже февральского и на 1006 единиц или 39,3% меньше, чем в марте прошлого года.

Сокращение числа буровых зафиксировано также в Европе, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке. И только в Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель вырос на одну установку - до 183 буровых.

Аналитическая группа Report считает, что сокращение количества нефтегазовых буровых установок во всем мире приведет к снижению нефтяного предложения во второй половине года, что уже сказывается на нефтяных ценах: "Обнародованные на этой неделе данные по объему нефтяных резервов США показали снижение на 4 млн. баррелей, что положительно повлияло на цены на нефть. Нефть продается по цене выше 40 долларов за баррель, что на 48% превышает минимальную отметку в 27,10 долларов/баррель в период последнего кризиса. Существует вероятность роста нефтяных цен до 50 долларов/баррель".