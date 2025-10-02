КМГ: По БТД прокачено порядка 3,4 млн тонн нефти Казахстана

Суммарный объем прокачки нефти из Казахстана по Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) с момента подписания соглашения между SOCAR и о КазМунайГаз составил порядка 3,4 млн тонн нефти.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом говорится в пресс-релизе казахстанской нефтяной компании "КазМунайГаз" по итогам встречи главы компании Асхата Хасенова с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшаном Наджафом в Астане.

Стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества, обсудили статус и планы транспортировки углеводородов по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан.

"Отмечено, что с момента подписания соглашения о транзите по данному направлению дочерними компаниями КМГ и SPCAR ("Казмортрансфлот" и ASCO) на паритетной основе перевезено порядка 3,4 млн тонн казахстанской нефти", - говорится в пресс-релизе.

Наджаф и Хасенов также обменялись мнениями о ходе реализации четырехсторонних меморандумов между КМГ, SOCAR, Татнефть и Узбекнефтегаз в области цифровых технологий и промышленной безопасности.

"КМГ привержен укреплению стратегического сотрудничества с SOCAR, направленного на развитие транзитного потенциала Казахстана и Азербайджана, а также увеличение экспорта казахстанской нефти на международные рынки. Мы также заинтересованы в расширении взаимодействия с азербайджанскими партнерами в геологоразведке, низкоуглеродном развитии, реализации совместных инвестиционных проектов и мер по улучшению состояния Каспийского моря", - приводятся слова Хасенова в пресс-релизе.

Напомним, что в 2022 году между КМГ и SOCAR было подписано генеральное соглашение о транзите казахстанской нефти.