Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    КМГ: По БТД прокачено порядка 3,4 млн тонн нефти Казахстана

    Энергетика
    • 02 октября, 2025
    • 09:44
    КМГ: По БТД прокачено порядка 3,4 млн тонн нефти Казахстана

    Суммарный объем прокачки нефти из Казахстана по Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) с момента подписания соглашения между SOCAR и о КазМунайГаз составил порядка 3,4 млн тонн нефти.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом говорится в пресс-релизе казахстанской нефтяной компании "КазМунайГаз" по итогам встречи главы компании Асхата Хасенова с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшаном Наджафом в Астане.

    Стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества, обсудили статус и планы транспортировки углеводородов по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан.

    "Отмечено, что с момента подписания соглашения о транзите по данному направлению дочерними компаниями КМГ и SPCAR ("Казмортрансфлот" и ASCO) на паритетной основе перевезено порядка 3,4 млн тонн казахстанской нефти", - говорится в пресс-релизе.

    Наджаф и Хасенов также обменялись мнениями о ходе реализации четырехсторонних меморандумов между КМГ, SOCAR, Татнефть и Узбекнефтегаз в области цифровых технологий и промышленной безопасности.

    "КМГ привержен укреплению стратегического сотрудничества с SOCAR, направленного на развитие транзитного потенциала Казахстана и Азербайджана, а также увеличение экспорта казахстанской нефти на международные рынки. Мы также заинтересованы в расширении взаимодействия с азербайджанскими партнерами в геологоразведке, низкоуглеродном развитии, реализации совместных инвестиционных проектов и мер по улучшению состояния Каспийского моря", - приводятся слова Хасенова в пресс-релизе.

    Напомним, что в 2022 году между КМГ и SOCAR было подписано генеральное соглашение о транзите казахстанской нефти.

    SOCAR КазМунайГаз Казахстан Азербайджан нефть Баку-Тбилиси-Джейхан

    Последние новости

    10:00

    В Индонезии число погибших из-за обрушения здания школы-интерната возросло до 5 человек

    Другие страны
    09:53

    Сегодня стартует общий этап Лиги конференций УЕФА

    Футбол
    09:44

    КМГ: По БТД прокачено порядка 3,4 млн тонн нефти Казахстана

    Энергетика
    09:42

    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Экономика
    09:29

    Рейтинг УЕФА: "Карабах" добавил коэффициента к рейтингу Азербайджана

    Футбол
    09:22
    Видео

    Стюардесса пострадала при столкновении двух самолетов в Нью-Йорке

    Другие страны
    09:17

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2025)

    Финансы
    09:16

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.10.2025)

    Финансы
    09:12

    Трамп примет участие в закрытом брифинге по разведке

    Другие страны
    Лента новостей