İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    KMG: BTC ilə təxminən 3,4 milyon ton Qazaxıstan nefti nəql edilib

    Energetika
    • 02 oktyabr, 2025
    • 10:46
    KMG: BTC ilə təxminən 3,4 milyon ton Qazaxıstan nefti nəql edilib

    Astanada Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ilə Qazaxıstanın "KazMunayQaz" (KMG) şirkəti arasında sazişin imzalanmasından bəri Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru kəməri ilə Qazaxıstandan nəql edilən neftin ümumi həcmi təxminən 3,4 milyon ton neft təşkil edib.

    "Report"un Qazaxıstan bürosunun məlumatına görə, bu barədə KMG-nin rəhbəri Asxat Xasenovun Astanada SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəflə görüşünün yekunlarına dair məlumatda bildirilib.

    Tərəflər ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini nəzərdən keçiriblər, BTC marşrutu üzrə karbohidrogenlərin nəqlinin statusunu və planlarını müzakirə ediblər.

    "Bu istiqamət üzrə tranzit haqqında sazişin imzalanmasından bəri KMG və SOCAR-ın törəmə şirkətləri tərəfindən paritet əsasda təxminən 3,4 milyon ton Qazaxıstan nefti daşınıb", - məlumatda qeyd edilib.

    R.Nəcəf və A.Xasenov, həmçinin KMG, SOCAR, "Tatneft" və "Uzbeknefteqaz" arasında rəqəmsal texnologiyalar və sənaye təhlükəsizliyi sahəsində dördtərəfli memorandumların həyata keçirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

    "KMG Qazaxıstan və Azərbaycanın tranzit potensialının inkişafına, həmçinin Qazaxıstan neftinin beynəlxalq bazarlara ixracının artırılmasına yönəlmiş SOCAR ilə strateji əməkdaşlığın gücləndirilməsinə sadiqdir. Biz, həmçinin azərbaycanlı tərəfdaşlar ilə geoloji kəşfiyyat, aşağı karbonlu inkişaf, birgə investisiya layihələrinin həyata keçirilməsində maraqlıyıq", - A.Xasenov qeyd edib.

    Xatırladaq ki, 2022-ci ildə KMG və SOCAR arasında Qazaxıstan neftinin tranziti haqqında baş saziş imzalanıb.

    Astana SOCAR KazMunayQaz Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft
    КМГ: По БТД прокачено порядка 3,4 млн тонн нефти Казахстана
    KMG: About 3.4M tons of Kazakh oil transported via BTC pipeline

    Son xəbərlər

    11:23

    "Qarabağ"ın futbolçusu Holannla birlikdə həftənin ən yaxşı qolunun müəllifi adına namizəddir

    Futbol
    11:23

    Azərbaycanda tikintiyə və istismara icazə üzrə əsas prioritetlər açıqlanıb

    İnfrastruktur
    11:21

    Prokuror Arif Alışanovun həbsdə olan qardaşı oğluna cəza istəyib

    Daxili siyasət
    11:20

    Bakıda ağacların kəsilməsi faktı üzrə 4 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    11:20

    "İrşad"da 3-5 oktyabrda "Yaşıl Cümə" başlayır

    Biznes
    11:13

    Rövşən Nəcəf: "Azərbaycan Avropanın və digər regionların enerji təhlükəsizliyində rolunu gücləndirməyə hazırdır"

    Energetika
    11:12

    III MDB Oyunları: Badmintonda qarışıq komanda yarışlarının qalibi müəyyənləşib

    Komanda
    11:10

    AŞ-nın Baş katibi: Avropa demokratiyaya və müdafiəyə sərmayə qoymalıdır

    Digər ölkələr
    11:08
    Foto

    İlham Əliyev Kopenhagendə Nikol Paşinyanla görüşüb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti