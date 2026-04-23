    KMG Kashagan: Казахстан оценивает потенциал Среднего коридора для экспорта нефти

    Казахстан рассматривает Средний коридор как важную альтернативу для экспорта нефти, однако его развитие сдерживается инфраструктурными ограничениями и более высокой стоимостью транспортировки.

    Как сообщает Report, об этом сказал директор по коммерческим вопросам компании KMG Kashagan Куаныш Кескинбаев в ходе II Нефтяного торгово-транспортного форума "Каспий и Центральная Азия" в Баку.

    По его словам, Казахстан и Азербайджан становятся все более значимыми участниками региональной энергетической логистики, на фоне чего возрастает роль Среднего коридора.

    "Этот маршрут приобретает особую важность, поскольку с точки зрения соблюдения нормативных требований он остается одним из немногих, работающих без серьезных сбоев", - отметил К.Кескинбаев.

    В то же время он подчеркнул, что 80% казахстанской нефти по-прежнему транспортируется через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Остальные объемы направляются через российские порты Новороссийск и Усть-Луга, а также по другим маршрутам, включая трубопровод "Дружба" в Германию.

    "По "Дружбе" сегодня возникают определенные политические вопросы, которые ограничивают диверсификацию и транзит поставок. Возможно, это будет способствовать увеличению объемов прокачки через Средний коридор", - сказал он.

    На данный момент пропускная способность Среднего коридора составляет до 5 млн тонн нефти в год. При необходимости ее увеличения потребуются инвестиции в портовую инфраструктуру Актау, танкерный флот и сопутствующие мощности.

    К.Кескинбаев также отметил, что транспортировка по этому маршруту обходится дороже, однако часть затрат компенсируется более высокой ценой на азербайджанскую нефть по сравнению со смесью КТК.

    "В итоге разница в чистой выручке не столь значительна, хотя КТК остается более удобным маршрутом", - подчеркнул он.

    При этом, по его словам, Казахстан и международные партнеры продолжают работу над обеспечением стабильной эксплуатации КТК, несмотря на недавние сложности, связанные с погодными условиями и временной потерей части мощностей.

    "Сейчас трубопровод работает на полной мощности, и мы рассчитываем на более стабильную ситуацию, особенно в зимний период", - добавил представитель KMG Kashagan.

    Отдельно он отметил, что маршрут через Супсу остается экономически менее привлекательным.

    "Затраты там значительно выше, при этом нефть котируется аналогично смеси КТК. В сравнении с маршрутом через БТК текущая конфигурация по Супсе, к сожалению, не работает", - заключил К. Кескинбаев.

    "KMG Kashagan": Qazaxıstan neft ixracı üçün Orta Dəhlizin potensialını qiymətləndirir
    Kazakhstan weighs Middle Corridor for oil exports

