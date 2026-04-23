    "KMG Kashagan": Qazaxıstan neft ixracı üçün Orta Dəhlizin potensialını qiymətləndirir

    23 aprel, 2026
    • 12:29
    KMG Kashagan: Qazaxıstan neft ixracı üçün Orta Dəhlizin potensialını qiymətləndirir

    Qazaxıstan Orta Dəhlizə neft ixracı üçün mühüm alternativ kimi baxır, lakin onun inkişafı infrastruktur məhdudiyyətləri və daha yüksək daşınma xərcləri səbəbindən ləngiyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "KMG Kashagan" şirkətinin kommersiya məsələləri üzrə direktoru Kuanış Keskinbayev Bakıda keçirilən "II Xəzər və Mərkəzi Asiya Neft Ticarəti və Logistikası Forumu"nda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Qazaxıstan və Azərbaycan regional enerji logistikasının getdikcə daha əhəmiyyətli iştirakçılarına çevrilirlər və bunun fonunda Orta Dəhlizin rolu artır.

    "Bu marşrut xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, çünki normativ tələblərə riayət olunması baxımından o, ciddi axsamalar olmadan fəaliyyət göstərən azsaylı marşrutlardan biri olaraq qalır", - K. Keskinbayev qeyd edib.

    O, eyni zamanda vurğulayıb ki, Qazaxıstan neftinin 80 %-i əvvəlki kimi Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu vasitəsilə nəql olunur. Qalan həcmlər Rusiyanın Novorossiysk və Ust-Luqa limanları vasitəsilə, eləcə də digər marşrutlarla, o cümlədən Almaniyaya "Drujba" boru kəməri ilə yönləndirilir.

    "Bu gün "Drujba" ilə bağlı müəyyən siyasi məsələlər yaranır, bu da tədarüklərin şaxələndirilməsini və tranzitini məhdudlaşdırır. Ola bilsin ki, bu, Orta Dəhliz vasitəsilə nəql həcmlərinin artmasına şərait yaradacaq", - o deyib.

    Hazırda Orta Dəhlizin buraxılış qabiliyyəti ildə 5 milyon tona qədər neftdir. Onun artırılmasına ehtiyac yaranarsa, Aktau liman infrastrukturuna, tanker donanmasına və əlaqədar güclərə investisiyalar tələb olunacaq.

    K.Keskinbayev həmçinin qeyd edib ki, bu marşrut üzrə daşınma daha baha başa gəlir, lakin xərclərin bir hissəsi Azərbaycan neftinin Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu qarışığı ilə müqayisədə daha yüksək qiyməti hesabına kompensasiya olunur.

    "Nəticədə xalis satış gəlirindəki fərq o qədər də böyük deyil, buna baxmayaraq Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu daha əlverişli marşrut olaraq qalır", - o vurğulayıb.

    Bununla yanaşı, onun sözlərinə görə, hava şəraiti və güclərin bir hissəsinin müvəqqəti itirilməsi ilə əlaqədar yaranmış son çətinliklərə baxmayaraq, Qazaxıstan və beynəlxalq tərəfdaşlar Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun sabit istismarının təmin edilməsi üzərində işi davam etdirirlər.

    "Hazırda boru kəməri tam gücü ilə işləyir və biz xüsusən qış dövründə daha sabit vəziyyətin olacağını gözləyirik", - "KMG Kashagan"ın nümayəndəsi əlavə edib.

    O, qeyd edib ki, Supsa vasitəsilə olan marşrut iqtisadi cəhətdən daha az cəlbedici olaraq qalır.

    "Orada xərclər əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir, eyni zamanda neft Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu qarışığına analoji olaraq kotirovka edilir. Bakı-Tbilisi-Qars (BTQ) marşrutu ilə müqayisədə, Supsa üzrə hazırkı konfiqurasiya təəssüf ki, işləmir", - K. Keskinbayev bildirib.

    Orta Dəhliz Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu Qazaxıstan
    KMG Kashagan: Казахстан оценивает потенциал Среднего коридора для экспорта нефти
    Kazakhstan weighs Middle Corridor for oil exports

    Son xəbərlər

    21:54

    Pentaqon yaxınlığında iki avtobus toqquşub, azı 23 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    21:37

    TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıb

    Xarici siyasət
    21:36

    Azərbaycanın qadın güləşçiləri Avropa çempionatını 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    21:30

    Albaniyanın Aİ-yə üzvlüyü məsələsi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti