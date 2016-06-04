Китайская Sinopec начала переработку первой партии нефти из США

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Китайская нефтегазовая корпорация Sinopec впервые за последние 40 лет начала переработку нефти, импортированной из США, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным информационного портала Sina, танкер с 42 тыс. тоннами нефти пришвартовался в порту Чжанцзяна (провинция Гуандун, Южный Китай) 7 мая. Ожидается, что второе судно со 130 тыс. тоннами нефти прибудет в Китай 20 июня.

В конце прошлого года Конгресс США снял эмбарго на экспорт в КНР сырой нефти. Данное ограничение действовало на протяжении 40 лет.

Объем импортируемой Китаем нефти по итогам 2015 года увеличился на 7%, до 330,94 млн. тонн. В стоимостном выражении объемы импорта черного золота сократились на 41,9%, до 132,76 млрд. долларов.