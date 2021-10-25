О нас
Report Georgia
Аудио новости

Китай увеличил добычу сырой нефти

Китай увеличил добычу сырой нефти В сентябре 2021 года добыча сырой нефти в Китае выросла на 3,2% в годовом исчислении до 16,61 млн тонн.
Энергетика
25 октября 2021 г. 16:47
Китай увеличил добычу сырой нефти

В сентябре 2021 года добыча сырой нефти в Китае выросла на 3,2% в годовом исчислении до 16,61 млн тонн.

Как передает Report, об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Государственного статистического управления (ГСУ) Китая.

Темпы роста по сравнению с августом текущего года оказались на 0,9 процентного пункта выше, а среднесуточный объем добычи сырой нефти в стране составил 554 тыс. тонн.

Согласно данным ГСУ, за первые девять месяцев этого года объем добычи сырой нефти в Китае составил 149,84 млн тонн, что на 2,5% больше, чем в аналогичный период 2020 года.

Импорт сырой нефти упал на 15,3% в годовом исчислении до 41,05 млн тонн в сентябре, а за период январь-сентябрь импорт сырой нефти составил 387,4 млн тонн, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Çin xam neft hasilatını artırıb
Версия на английском языке China increases production of crude oil

Экслюзивные новости

АБТ: Туристическая инфраструктура в Нахчыване – модель для других направлений
АБТ: Туристическая инфраструктура в Нахчыване – модель для других направлений
25 октября 2021 г. 16:09
Посол: Бельгийские компании заинтересованы в участии в проектах по восстановлению Карабаха
Посол: Бельгийские компании заинтересованы в участии в проектах по восстановлению Карабаха
25 октября 2021 г. 14:42
Посол Бельгии: Южный газовый коридор повлияет на рынок газа и его цены
Посол Бельгии: Южный газовый коридор повлияет на рынок газа и его цены
25 октября 2021 г. 13:29
Посол Бельгии: Мины в Карабахе препятствуют его восстановлению
Посол Бельгии: Мины в Карабахе препятствуют его восстановлению
25 октября 2021 г. 11:39
Гримак: Азербайджанцы Львова всегда чувствуют поддержку местной власти
Гримак: Азербайджанцы Львова всегда чувствуют поддержку местной власти
23 октября 2021 г. 11:59
Директор латвийского музея: Карабахские ковры рассказывают историю
Директор латвийского музея: Карабахские ковры рассказывают историю
22 октября 2021 г. 17:34
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
22 октября 2021 г. 11:58
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
22 октября 2021 г. 11:36
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
22 октября 2021 г. 11:16
ВОЗ: Продолжаются исследования причин распространения штамма AY.4.2
ВОЗ: Продолжаются исследования причин распространения штамма AY.4.2
21 октября 2021 г. 18:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi