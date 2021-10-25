Китай увеличил добычу сырой нефти

В сентябре 2021 года добыча сырой нефти в Китае выросла на 3,2% в годовом исчислении до 16,61 млн тонн.

В сентябре 2021 года добыча сырой нефти в Китае выросла на 3,2% в годовом исчислении до 16,61 млн тонн.

Как передает Report, об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Государственного статистического управления (ГСУ) Китая.

Темпы роста по сравнению с августом текущего года оказались на 0,9 процентного пункта выше, а среднесуточный объем добычи сырой нефти в стране составил 554 тыс. тонн.

Согласно данным ГСУ, за первые девять месяцев этого года объем добычи сырой нефти в Китае составил 149,84 млн тонн, что на 2,5% больше, чем в аналогичный период 2020 года.

Импорт сырой нефти упал на 15,3% в годовом исчислении до 41,05 млн тонн в сентябре, а за период январь-сентябрь импорт сырой нефти составил 387,4 млн тонн, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.