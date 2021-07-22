Китай продаст 22 млн баррелей нефти из госрезерва для обуздания инфляции

За несколько недель до этого мировая цена на эталонную нефть марки Brent превысила 75 долларов США за баррель — уровень, который в последний раз наблюдался в 2018 году

В июле Китай предложил местным НПЗ миллионы баррелей нефти из своих стратегических государственных резервов. Это делается в попытке обуздать инфляцию, вызванную ростом цен на все, от продуктов питания до топлива. Аналитики считают такое решение беспрецедентным шагом.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, КНР поставит около 3 млн тонн (22 млн баррелей) сырья на основные нефтеперерабатывающие заводы страны, сообщают осведомленные источники, не пожелавшие называть своих имен. Это решение стало последним в ряду мер по сдерживанию резкого роста затрат, вызванного восстановлением китайской экономики после пандемии.

За несколько недель до этого мировая цена на эталонную нефть марки Brent превысила 75 долларов США за баррель — уровень, который в последний раз наблюдался в 2018 году. Такой рост был обусловлен публичной ссорой между членами ОПЕК+, задержавшей принятие решения об увеличении добычи. Хотя альянс в конечном итоге пришел к компромиссу, цены на нефть по-прежнему примерно на 40% выше, чем в начале года.

Частичное опустошение стратегических запасов может сказаться на потреблении Китаем импортной сырой нефти. Общий спрос страны на иностранную нефть стал полностью зависеть от крупных нефтеперерабатывающих предприятий после того, как частные переработчики пострадали из-за усиленного контроля со стороны китайских властей.

С начала 2021 года Пекин активизировал усилия по сдерживанию роста цен, который затронул все сферы — от стоимости электроэнергии до ежедневных затрат на питание. Стоимость сырья и товаров растет из-за активного восстановления экономики Китая, США и Европы, а также из-за проблем с рабочей силой и цепочкой поставок, вызванных коронавирусным кризисом. Пекин преследовал спекулянтов и открыл государственные запасы металлов и угля, пытаясь не допустить, чтобы рост цен негативно сказался на росте китайской экономики.

Однако эти продажи вызвали неоднозначную реакцию рынка. С момента объявления 16 июня о продаже складских запасов базовых металлов внутренние фьючерсные цены практически не изменились или даже немного выросли. Цены на зерно упали примерно на 1,5% после того, как 9 июля Китай предложил кукурузу из стратегических запасов.

Департамент, отвечающий за запасы ненефтяных товаров, заявил накануне, что увеличит количество цветных металлов, которые будет продавать, на 80% по сравнению с предыдущим аукционом. При этом было указано, что ведомство не оставит своих усилий, чтобы остановить инфляцию.

Goldman Sachs Group Inc. и Citigroup Inc. заявляют, что действия Китая по контролю над ценами, скорее всего, потерпят неудачу.

Поставки «стратегических баррелей» помогут крупнейшим нефтепереработчикам КНР избежать дефицита сырья на фоне сокращения их собственных запасов по отношению к IV кварталу 2020 года, отмечают в записке для клиентов аналитики Energy Aspect Ltd. Юнтао Лю и Амрита Сен.

Кроме того, доступ к нефти из государственных резервов будет способствовать увеличению производительности китайских НПЗ по мере того, как заводы выходят из периода техобслуживания, добавили они. Energy Aspect ожидает, что объем переработки нефти в Китае вырастет на 430 тыс. баррелей в сутки в течение III квартала по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Согласно предыдущего прогноза показатель составил 210 тыс. баррелей в сутки.