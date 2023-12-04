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Китай и Казахстан реализуют пилотный проект по внедрению системы хранения электроэнергии

Китай и Казахстан реализуют пилотный проект по внедрению системы хранения электроэнергии Сегодня в Пекине подписано соглашение о реализации пилотного проекта по внедрению системы хранения электроэнергии в единую электроэнергетическую систему Казахстана.
Энергетика
4 декабря 2023 г. 15:41
Китай и Казахстан реализуют пилотный проект по внедрению системы хранения электроэнергии

Сегодня в Пекине подписано соглашение о реализации пилотного проекта по внедрению системы хранения электроэнергии в единую электроэнергетическую систему Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба компании KEGOC.

Соглашение подписано между АО KEGOC, China Power International Development Limited, China Power International Holding Limited и Объединением юридических лиц "Ассоциация возобновляемой энергетики Казахстана".

"Целью пилотного проекта является исследование влияния систем хранения электроэнергии на регулирование энергосистемы при интеграции возобновляемых источников электроэнергии в единую электроэнергетическую систему Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что компания China Power International Development Limited установит на подстанции АО KEGOC систему хранения электроэнергии мощностью до 5 МВт.

Ранее сообщалось, что перед зимним сезоном KEGOC отремонтировал 574 объекта национальных электросетей. В фонде "Самрук Казына" отметили, что до 2035 года АО KEGOC планирует реализацию еще 6 проектов по развитию НЭС, в том числе объединение сетей западных регионов с единой энергосистемой Казахстана, строительство линии постоянного тока в направлении "Север-Юг" и линии 500 киловольт, а также продолжение реконструкции электросетей компании.

Компания, добавили в пресс-службе, реализует масштабную инвестиционную программу, в рамках которой три текущих инвестпроекта направлены на повышение надежности электроснабжения и обеспечение энергетической безопасности.

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