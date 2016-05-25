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    Джон ​Керри: Азербайджан важный игрок в энергетической диверсификации в Европу

    Госсекретарь США поздравил Азербайджан с Днем республики

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри во вторник поздравил Азербайджан с Днем республики и отметил важную роль, которая играет республика на рынке энергоносителей в Европе. Как передает Report, об этом говорится в поздравлении Керри.

    "Азербайджан играет важную роль в качестве поставщика энергоносителей на европейский рынок, и США полностью поддерживают ваши усилия по расширению энергетической диверсификации в регионе", — говорится в поздравлении.

    Госсекретарь также отметил, что США по-прежнему привержены содействию урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

    Он добавил, что Соединенные Штаты поддерживают экономическое развитие Азербайджана, свободу выражения ее граждан и участия в политической жизни, что гарантирует мирное и стабильное будущее страны.

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