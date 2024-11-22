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КазМунайГаз увеличил за 9 месяцев добычу нефти на 3%

КазМунайГаз увеличил за 9 месяцев добычу нефти на 3% Казахстанская Национальная компания "КазМунайГаз" за 9 месяцев текущего года добыла 18 млн тонн нефти, что на 3,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Энергетика
22 ноября 2024 г. 10:16
КазМунайГаз увеличил за 9 месяцев добычу нефти на 3%

Казахстанская Национальная компания "КазМунайГаз" за 9 месяцев текущего года добыла 18 млн тонн нефти, что на 3,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил глава компании Асхат Хасенов на пресс-конференции в Астане.

По его словам, план компании по добыче на текущий год составляет 19,5 млн тонн. "Однако, по факту мы уже идем на опережение в 400 тысяч тонн уже на сегодня. То есть по итогам года общий объем добычи может составить 19,9 млн тонн", - уточнил Хасенов.

Транспортировка нефти по системе нефтепроводов компании за 9 месяцев составила 63,2 млн тонн, что на 6,4% выше показателя годом ранее.

Хасенов подчеркнул, что за отчетный период объем переработки нефти на НПЗ составил 10,8 млн тонн.

Отметим, что КазМунайГаз в 2023 году добыла 23 млн тонн нефти. Объем транспортировки нефти составил 80,4 млн тонн, переработки - 14,2 млн тонн.

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Версия на английском языке KazMunayGas increased oil production by 3% in 9 months

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