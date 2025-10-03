"КазМунайГаз" и "Узбекнефтегаз" обсудили реализацию меморандума с SOCAR и Татнефтью

Председатель правления "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов и председатель правления "Узбекнефтегаз" (УНГ) Баходиржон Сидиков во время встречи в Астане обсудили выполнение четырехстороннего меморандума в области цифровизации и промышленной безопасности между "КазМунайГазом", SOCAR, Татнефтью и "Узбекнефтегазом".

Как передает Report, об этом сообщает "КазМунайГаз".

"Темой встречи также стало выполнение четырехстороннего меморандума в области цифровизации и промышленной безопасности между "КазМунайГазом", SOCAR, Татнефтью и "Узбекнефтегазом". В частности, КМГ и УНГ обмениваются опытом в сфере IT и искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

Стороны в том числе обсудили перспективы сотрудничества в геологоразведке. В настоящее время действует совместная рабочая группа по рассмотрению проектов на перспективных геологических участках в Казахстане и Узбекистане. КМГ создал DataRoom - единое информационное пространство, где специалисты УНГ изучают геолого-технические данные по разведочным проектам. Отдельное внимание было уделено нефтегазопереработке и нефтехимии, включая создание производства линейного алкилбензола.