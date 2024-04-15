Казахстан в I квартале этого года увеличил поставки нефти в Германию транзитом через РФ в 7,5 раз

Казахстан в I квартале этого года увеличил поставки нефти в Германию транзитом через РФ в 7,5 раз

В I квартале 2024 года Казахстан поставил в Германию транзитом через Россию 300 тыс. тонн нефти, что в 7,5 раза превышает данные аналогичного периода прошлого года.

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