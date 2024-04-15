Казахстан в I квартале этого года увеличил поставки нефти в Германию транзитом через РФ в 7,5 раз

В I квартале 2024 года Казахстан поставил в Германию транзитом через Россию 300 тыс. тонн нефти, что в 7,5 раза превышает данные аналогичного периода прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные АО "КазТрансОйл".
"В первом квартале 2024 года объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию составил 300 тыс. тонн, что на 260 тыс. тонн или в 7,5 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
В апреле текущего года "КазТрансОйл" планирует транспортировать в Германию 120 тыс. тонн казахстанской нефти.
В 2023 году общий объем транспортировки казахстанской нефти по данному маршруту для поставки в Германию составил 993 тыс. тонн.
Всего в 2024 году "КазТрансОйл" планирует отгрузить в Германию до 1,2 млн тонн казахстанской нефти.
Данный транзит осуществляется в рамках соответствующего соглашения между правительствами Казахстана и России от 7 июня 2002 года.