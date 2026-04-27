Казахстан ратифицировал соглашение о "зеленой" энергетике с Азербайджаном и Узбекистаном
- 27 апреля, 2026
- 20:56
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном".
Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, соглашение было подписано главами трех государств 13 ноября 2024 года в Баку.
Документ направлен на развитие стратегического партнерства в сфере чистой энергетики и энергоэффективности. Речь идет о реализации совместных проектов по производству и торговле экологически чистым водородом и аммиаком, а также создании условий для надежной трансграничной передачи возобновляемой электроэнергии.
Стороны договорились определить технические и коммерческие параметры для стабильной передачи "зеленой" электроэнергии, внедрять современные энергоэффективные технологии и развивать инфраструктуру для экспорта энергии, в том числе в европейском направлении.
Отдельное внимание уделено расширению внутренних энергосетей и изучению возможности подключения к Черноморской подводной линии электропередачи.
В рамках соглашения создается Руководящий комитет на паритетной основе, который будет собираться не реже двух раз в год, а также рабочая группа для подготовки ежегодных планов сотрудничества.
Также закреплены положения о конфиденциальности информации и механизмы урегулирования споров путем консультаций и переговоров.