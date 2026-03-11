Казахстан ратифицировал соглашение о зеленом коридоре с Азербайджаном и Узбекистаном

Парламент Казахстана на пленарном заседании в среду ратифицировал "Соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном".

Как передает казахстанское бюро Report, документ предусматривает создание "Зеленого энергетического коридора", который соединит страны Центральной Азии с Европой через Каспийское море.

Соглашение было подписано 13 ноября 2024 года в Баку главами трех государств на полях конференции COP29. Соглашение направлено на эффективное использование потенциала возобновляемых источников энергии, развитие торговли экологически чистой электроэнергией, а также экспорт зеленой энергии, аммиака и водорода на европейские рынки.

По данным Минэнерго Казахстана, ключевым элементом инициативы станет прокладка высоковольтного глубоководного кабеля постоянного тока по дну Каспийского моря, который позволит передавать зеленую электроэнергию из Казахстана и Узбекистана в Азербайджан, а затем далее в Европу через Черноморский энергетический проект.

Технико-экономическое обоснование проекта разрабатывает международная итальянская консалтинговая компания CESI. Стоимость подготовки ТЭО составляет около 1 млн евро и финансируется за счет грантовых средств международных финансовых институтов.

1 июля 2025 года системные операторы Казахстана, Азербайджана и Узбекистана создали совместное предприятие Green Corridor Alliance, которое координирует реализацию проекта и проводит регулярные рабочие встречи экспертов стран-участниц. Доля каждой страны в СП составит 33,3%.

В Минэнерго считают, что реализация проекта позволит увеличить экспортный энергетический потенциал Казахстана, укрепить позиции страны как надежного партнера в сфере устойчивой энергетики и превратить ее в один из ключевых энергетических хабов Евразии.