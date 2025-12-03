Казахстан начал производство химзавода стоимостью около $70 млн

В Павлодарской области Казахстана началось строительство завода по производству алкилата.

Как передает Report, об этом сообщает министерство энергетики Казахстана.

В церемонии принял участие вице-министр энергетики Санжар Жаркешов. Проект реализуется компанией Intertrans при поддержке Министерства энергетики и акимата Павлодарской области.

Отмечается, что на заводе будет производиться около 100 тыс. тонн алкилата в год.

В проект будет инвестировано свыше 35 млрд тенге (порядка $69,3 млн).

Запуск предприятия запланирован на 2027 год.

Отметим, что алкилат - это высокооктановый компонент для экологически чистых бензинов класса К5 (АИ-95/98).