Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Казахстан начал производство химзавода стоимостью около $70 млн

    Энергетика
    • 03 декабря, 2025
    • 09:49
    Казахстан начал производство химзавода стоимостью около $70 млн

    В Павлодарской области Казахстана началось строительство завода по производству алкилата.

    Как передает Report, об этом сообщает министерство энергетики Казахстана.

    В церемонии принял участие вице-министр энергетики Санжар Жаркешов. Проект реализуется компанией Intertrans при поддержке Министерства энергетики и акимата Павлодарской области.

    Отмечается, что на заводе будет производиться около 100 тыс. тонн алкилата в год.

    В проект будет инвестировано свыше 35 млрд тенге (порядка $69,3 млн).

    Запуск предприятия запланирован на 2027 год.

    Отметим, что алкилат - это высокооктановый компонент для экологически чистых бензинов класса К5 (АИ-95/98).

    Казахстан Алкилат энергетика бензин нефть топливо завод
    Qazaxıstanda 70 milyon dollarlıq kimya zavodunun inşasına başlanılıb
    Elvis

    Последние новости

    10:28

    Пограничники задержали в ноябре 402 разыскиваемых лица при попытке пересечь госграницу

    Происшествия
    10:19
    Фото

    Азербайджан вывел на орбиту спутник "Azərbaycanın Zəfəri" - ОБНОВЛЕНО

    ИКТ
    10:10

    В Баку при пожаре в автомобиле погиб человек

    Происшествия
    10:07

    ГПС: В ноябре за нарушение госграницы Азербайджана задержаны 20 иностранцев

    Происшествия
    10:00

    Садыр Жапаров 3-4 декабря совершит госвизит в Пакистан

    Другие страны
    09:57

    В Барде мужчина утонул в канале, пытаясь спасти дочь

    Происшествия
    09:53

    Цена азербайджанской нефти не изменилась

    Энергетика
    09:49

    Казахстан начал производство химзавода стоимостью около $70 млн

    Энергетика
    09:44

    После II Карабахской войны около 500 военнослужащих обеспечены протезами

    Социальная защита
    Лента новостей