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Казахстан начал отгрузку своей нефти из Джейхана в направлении Румынии

Казахстан начал отгрузку своей нефти из Джейхана в направлении Румынии АО "КазМунайГаз" (КМГ) начало отгрузку казахстанской нефти из турецкого порта Джейхан в направлении Румынии.
Энергетика
22 апреля 2023 г. 17:46
Казахстан начал отгрузку своей нефти из Джейхана в направлении Румынии

АО "КазМунайГаз" (КМГ) начало отгрузку казахстанской нефти из турецкого порта Джейхан в направлении Румынии.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба нацкомпании в субботу.

Сообщается, что глава КМГ Магзум Мирзагалиев посетил порт Джейхан и ознакомился с процессом отгрузки казахстанской нефти для нефтеперерабатывающего завода "Petromidia", находящегося в Румынии и принадлежащего КМГ.

"Договоренности с азербайджанской компанией SOCAR перешли в плоскость практической реализации. Это говорит о хороших перспективах дальнейшего наращивания нашего сотрудничества", - отметил он в ходе церемонии начала отгрузки.

Он поблагодарил руководство компании "Тенгизшевройл" за успешно проведенную серию переговоров по условиям транспортировки по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Первую партию нефти объемом 80 тыс. тонн с терминала Джейхан транспортирует отечественный танкер "Alatau", принадлежащий ТОО НМСК "Казмортрансфлот" (дочерняя организация КМГ), который проследует в направлении румынского порта Констанца с выгрузкой для НПЗ "Petromidia".

Пятилетнее соглашение о транзите нефти по маршруту Актау-Баку-Джейхан в ежегодном объеме 1,5 млн тонн подписано между КМГ и SOCAR в конце прошлого года. В марте текущего года начаты отгрузки казахстанской нефти по направлению Актау-Баку. В транспортировке задействованы казахстанский и азербайджанский флот на паритетной основе. По состоянию на 20 апреля с порта Актау отгружено 86 тыс. тонн.

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