    Энергетика
    • 14 октября, 2025
    • 11:39
    Казахстан готов сотрудничать с Азербайджаном в сфере атомной энергетики и цифровых технологий.

    Как передает Report, об этом заявил министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев на 21-ом заседании азербайджано-казахстанской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

    "Казахстан готов обмениваться опытом с азербайджанской стороной в сфере мирного использования атомной энергии и энергетического регулирования", - сказал он.

    Министр отметил, что современная экономика немыслима без цифровых решений, в этой связи проект волоконно-оптической линии по дну Каспийского моря усилит киберустойчивость и создаст прямой канал цифровой связи между двумя странами.

    Кроме того, Казахстан выразил готовность работать с Азербайджаном над созданием центров исследований и разработок в области искусственного интеллекта, что, по словам Сауранбаева, станет строительством цифрового моста доверия.

