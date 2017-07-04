Катар планирует увеличить производство сжиженного природного газа на 30%

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Катар намерен нарастить производство сжиженного природного газа (LNG) на 30% - до 100 млн тонн в год в ближайшие 5-7 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил генеральный директор Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби на пресс-конференции в Дохе.

По его словам, прирост будет обеспечен за счет проекта, который планируется реализовать на севере страны.

"Qatar Petroleum также планирует нарастить объемы производства нефти на 1 млн баррелей и довести эту цифру до 6 млн в день в рамках проекта на севере страны. Добыча природного газа будет доведена до 4 млрд кубометров в день, тем самым укрепив лидерскую позицию Катара в мировой добыче газа", - сказал он.

В настоящее время Катар обеспечивает 30% глобального потребления газа.