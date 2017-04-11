Карло Календа: Изменение маршрута участка TAP у побережья Италии не представляется возможным

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Изменение маршрута участка Трансадриатического трубопровода (TAP) от Адриатического моря до побережья Италии не представляется возможным.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил итальянский министр экономического развития Карло Календа.

Он отметил, что изменение маршрута участка может привести к отмене строительства трубопровода, поэтому нельзя вносить в него какие-либо изменения.

Отметим, что 6 апреля областной суд Лацио отменил решение министерства экологии Италии о пересадке оливковых деревьев по маршруту трубопровода в городе Мелендуньо региона Апулия, после чего эти работы были приостановлены. Очередное заседание суда ожидается 19 апреля.

Напомним, что 27 марта Госсовет Италии дал разрешение на строительство TAP.

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии.

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в начале 2020 года. BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.