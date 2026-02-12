Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Операционные расходы по АЧГ выросли в 2025г

    Энергетика
    • 12 февраля, 2026
    • 12:46
    Операционные расходы по АЧГ выросли в 2025г

    BP и партнеры в 2025 году потратили на деятельность по месторождениям "Азери-Чираг и Глубоководный Гюнешли" (АЧГ), расположенным в азербайджанском секторе Каспия, приблизительно $564 млн операционных расходов и около $1 млрд $288 млн капитальных расходов.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении BP-Azerbaijan.

    В 2024 году на деятельность по АЧГ было потрачено приблизительно $535 млн операционных расходов и $1 293 млн капитальных расходов.

    Напомним, что АЧГ является крупнейшим нефтяным блоком месторождений Азербайджана. Первый контракт о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано новое соглашение о совместной эксплуатации этих месторождений и разделе добычи. Это соглашение предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

    Долевыми участниками в АЧГ являются BP (30,37%), SOCAR (31,65%), "MOL Group" (9,57%), INPEX (9,31%), "ExxonMobil" (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), "ONGC Videsh Limited" (OVL) (2,92%).

    BP-Azerbaijan АЧГ расходы
    Ötən il AÇG üzrə əməliyyat xərcləri 5 %-dən çox artıb
    BP releases 2025 spending report on ACG oil field block
    Ты - Король

    Последние новости

    13:11

    В 2025 году капитальные расходы по БТД увеличились более чем вдвое

    Энергетика
    13:10

    Пашинян ждет от зарубежных посольств в Армении снятия запрета на посещение приграничья

    В регионе
    13:04

    По меньшей мере 21 человек погиб при крушении лодки в Судане

    Другие страны
    12:53
    Видео

    СГБ Азербайджана раскрыла подробности уголовного дела против Рамиза Мехдиева

    Происшествия
    12:50

    Затраты консорциума "Шахдениз" в 2025 году превысили $3,4 млрд

    Энергетика
    12:48

    BP в 2025 году передал SOCAR на 8% больше попутного газа

    Энергетика
    12:48

    В Москве врачи спасли подростка после укуса ядовитой змеи

    В регионе
    12:47

    Завтра в Азербайджане ожидается до 18 градусов тепла

    Экология
    12:46

    Операционные расходы по АЧГ выросли в 2025г

    Энергетика
    Лента новостей