Операционные расходы по АЧГ выросли в 2025г

BP и партнеры в 2025 году потратили на деятельность по месторождениям "Азери-Чираг и Глубоководный Гюнешли" (АЧГ), расположенным в азербайджанском секторе Каспия, приблизительно $564 млн операционных расходов и около $1 млрд $288 млн капитальных расходов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении BP-Azerbaijan.

В 2024 году на деятельность по АЧГ было потрачено приблизительно $535 млн операционных расходов и $1 293 млн капитальных расходов.

Напомним, что АЧГ является крупнейшим нефтяным блоком месторождений Азербайджана. Первый контракт о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано новое соглашение о совместной эксплуатации этих месторождений и разделе добычи. Это соглашение предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевыми участниками в АЧГ являются BP (30,37%), SOCAR (31,65%), "MOL Group" (9,57%), INPEX (9,31%), "ExxonMobil" (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), "ONGC Videsh Limited" (OVL) (2,92%).