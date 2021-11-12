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Кандидатура нового генсека ОПЕК может быть рассмотрена в декабре

Кандидатура нового генсека ОПЕК может быть рассмотрена в декабре Министры стран ОПЕК на встрече 1 декабря могут обсудить кандидатуру представителя Кувейта Хейсама аль-Гаиса на пост генерального секретаря с 1 августа 2022 года.
Энергетика
12 ноября 2021 г. 14:45
Кандидатура нового генсека ОПЕК может быть рассмотрена в декабре

Министры стран ОПЕК на встрече 1 декабря могут обсудить кандидатуру представителя Кувейта Хейсама аль-Гаиса на пост генерального секретаря с 1 августа 2022 года.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

С 2016 года пост генсека ОПЕК занимает Мухаммед Баркиндо, второй срок его полномочий истекает в июле 2022 года. Согласно уставу организации, генеральный секретарь избирается сроком на три года и может быть переизбран всего лишь единожды.

Хейсам аль-Гаис возглавлял делегацию Кувейта в ОПЕК с 2017 по 2021 годы, параллельно выступая в роли советника министров нефти эмирата. Как указывается в документе ОПЕК, "он сыграл важную роль в реализации декларации о сотрудничестве" стран ОПЕК+, особенно в 2017 году, "когда закладывались основные механизмы работы соглашения".

Аль-Гаис имеет опыт работы в нефтяных компаниях, а также в МИД Кувейта.

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