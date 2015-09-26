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    Канадская нефтегазовая компания объявила об открытии представительства в Азербайджане

    Андреа Каттанео: Компания намерена инвестировать в Азербайджан - динамично развивающуюся страну с возможностями для инвесторов

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Базирующаяся в Канаде нефтегазовая компания "Zenith Energy Ltd." объявила об открытии представительства в Азербайджане.

    Как сообщает Report со ссылкой на канадские СМИ, высказываясь по этому поводу председатель совета директоров компании Андреа Каттанео сказал, что компания намерена инвестировать в Азербайджан - динамично развивающуюся страну с возможностями для инвесторов.

    "Наш менеджмент также убедился в том, что условия работы в стране довольно привлекательны для иностранных инвесторов в области энергетики", - добавил А.Каттанео.

    Отметим, что "Zenith Energy Ltd." до этого инвестировала в Италию и Аргентину. 

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