Канадская нефтегазовая компания объявила об открытии представительства в Азербайджане

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Базирующаяся в Канаде нефтегазовая компания "Zenith Energy Ltd." объявила об открытии представительства в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на канадские СМИ, высказываясь по этому поводу председатель совета директоров компании Андреа Каттанео сказал, что компания намерена инвестировать в Азербайджан - динамично развивающуюся страну с возможностями для инвесторов.

"Наш менеджмент также убедился в том, что условия работы в стране довольно привлекательны для иностранных инвесторов в области энергетики", - добавил А.Каттанео.

Отметим, что "Zenith Energy Ltd." до этого инвестировала в Италию и Аргентину.