Канадская компания в декабре планирует начать бурение новых скважин на блоке сухопутных месторождений в Азербайджане

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В декабре этого года Zenith Aran Oil Company Ltd, дочерняя компания канадской Zenith Energy, планирует начать бурение новых скважин на блоке сухопутных месторождений "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб".

Как сообщает Report, это отмечается в рейтинге компании ARC Ratings по компании Zenith Energy.

Каждая скважина будет пробурена на глубину 4 500 метров, буровые работы завершатся в течение 3 месяцев. Предполагается, что среднесуточный дебит каждой скважины составит 450 баррелей нефти.

На бурение каждой скважины будет потрачено примерно 4 млн долларов.

Компания планирует пробурить 165 новых скважин на блоке в течение следующих 23 лет (до истечения срока действия контракта).

Zenith Aran с начала осуществления операторской деятельности запустила программу по капитальному ремонту и реконструкции 44 скважин. С августа 2016-го года по март 2018 года было проведено 7 капитальных ремонтных работ, что привело к росту объема ежесуточной добычи с 25 до 300 баррелей.

В настоящее время себестоимость ежесуточной добычи барреля нефти составляет 19 долларов. По расчетам, издержки упадут до 13 долларов за баррель после того, как ежесуточное производство достигнет тысячи баррелей.

По информации, 12 скважин введут в эксплуатацию в 2018 году, 15 - в 2019 году и 11 - в 2020 году. Стоимость капитального ремонта каждой скважины составляет около 50 тыс. долларов.

Отметим, что SOCAR и Zenith Aran Oil Company Ltd. 16 марта 2016 года подписали соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи (PSA) с блока, в который входят месторождения Мурадханлы, Джафарли и Зардаб. Соглашение ратифицировано Милли Меджлисом 14 июня 2016 года, разработка месторождений началась 11 августа 2016 года.

Доля участия Zenith составляет 80%, SOCAR – 20%. Соглашение подписано сроком на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет. Общая площадь месторождений - 642,4 кв. км.