Камолла Махмудова: ЕБРР изучает вопрос финансирования проекта расширения SGC

Правительство Азербайджана ведет переговоры с руководством Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на предмет финансирования проекта расширения Южного газового коридора (SGC).
Об этом сообщила Report глава бакинского представительства ЕБРР Камолла Махмудова.
"Мы изучаем вопрос финансирования Южного газового коридора. В настоящее время ждем результатов экономической диагностики проекта и только после этого ЕБРР рассмотрит возможность организации финансирования или участия в финансировании SGC", - сказала К.Махмудова.
Отметим, что основными компонентами проекта SGC являются: проект разработки «Шахдениз-2», расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.
Общая стоимость проекта SGC составила 38 млрд долларов США
Поставки азербайджанского газа в Турцию по TANAP начались летом 2018 года, а в Европу по TAP - 31 декабря 2020 года.