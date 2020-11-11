Как избежать отравления угарным газом?

С началом осенне-зимнего сезона актуализируются вопросы, как уберечься от угарного газа. Поскольку угарный газ нельзя увидеть или обнаружить по запаху, он часто приводит к отравлению и гибели людей.

С началом осенне-зимнего сезона актуализируются вопросы, как уберечься от угарного газа. Поскольку угарный газ нельзя увидеть или обнаружить по запаху, он часто приводит к отравлению и гибели людей.

Как известно, большинство отравлений угарным газом происходит в ванной комнате. Это чаще всего связано с тем, что многие сквозь пальцы относятся к правилам безопасной эксплуатации оборудования.

Report представляет видеоматериал о том, какие стандарты должны применяться в ванных комнатах, чтобы избежать отравления угарным газом.