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Как избежать отравления угарным газом?

Как избежать отравления угарным газом? С началом осенне-зимнего сезона актуализируются вопросы, как уберечься от угарного газа. Поскольку угарный газ нельзя увидеть или обнаружить по запаху, он часто приводит к отравлению и гибели людей.
Энергетика
11 ноября 2020 г. 17:05
Как избежать отравления угарным газом?

С началом осенне-зимнего сезона актуализируются вопросы, как уберечься от угарного газа. Поскольку угарный газ нельзя увидеть или обнаружить по запаху, он часто приводит к отравлению и гибели людей.

Как известно, большинство отравлений угарным газом происходит в ванной комнате. Это чаще всего связано с тем, что многие сквозь пальцы относятся к правилам безопасной эксплуатации оборудования.

Report представляет видеоматериал о том, какие стандарты должны применяться в ванных комнатах, чтобы избежать отравления угарным газом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSakit, gözəgörünməz ölümdən necə qorunmalı?

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