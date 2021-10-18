JPMorgan прогнозирует нефть по 190 долларов за баррель

Энергетический кризис спровоцировал стремительный рост цен на сырую нефть. Многие аналитики предупреждают, что уже скоро мир столкнется с нефтью по 100 долларов США за баррель. Как оказалось, это не предел.

Энергетический кризис спровоцировал стремительный рост цен на сырую нефть. Многие аналитики предупреждают, что уже скоро мир столкнется с нефтью по 100 долларов США за баррель. Как оказалось, это не предел.

Как передает Report со ссылкой на прогноз JPMorgan, в этом году цены на нефть подскочили на 64%, достигнув многолетних максимумов. Стоимость природного газа за последние шесть месяцев удвоилась и остановились на уровне семилетнего максимума. Аналогичная ситуация наблюдается и со стоимостью угля.

Дисбаланс спроса и предложения на рынке — это одна из главных причин роста стоимости сырья. Во всем мире растет потребление, а предложение «черного золота» на рынке остается ограниченным, поскольку основные экспортеры решили увеличивать объемы добычи сырья постепенно.

На этом фоне эксперты Moody’s Analytics ожидают, что к 2022 году цена нефти поднимется с 79 долларов США за баррель до 80–90 долларов США за баррель. Восходящий ценовой вектор также прогнозируют и для природного газа, цена которого может вырасти с 5,56 до 6,50–7 долларов США за миллион британских тепловых единиц (mmbtu).

Наиболее драматичный ценовой сценарий обнародовал один из крупнейших банков США JPMorgan. Его эксперты считают, что в 2025 году стоимость сырой нефти может подскочить до 190 долларов США за баррель. В JPMorgan Chase добавили, что увеличение цен на «черное золото» может стать причиной роста годовой инфляции на 0,4 пункта уже в ближайшие месяцы.