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JPMorgan прогнозирует нефть по 190 долларов за баррель

JPMorgan прогнозирует нефть по 190 долларов за баррель Энергетический кризис спровоцировал стремительный рост цен на сырую нефть. Многие аналитики предупреждают, что уже скоро мир столкнется с нефтью по 100 долларов США за баррель. Как оказалось, это не предел.
Энергетика
18 октября 2021 г. 18:09
JPMorgan прогнозирует нефть по 190 долларов за баррель

Энергетический кризис спровоцировал стремительный рост цен на сырую нефть. Многие аналитики предупреждают, что уже скоро мир столкнется с нефтью по 100 долларов США за баррель. Как оказалось, это не предел.

Как передает Report со ссылкой на прогноз JPMorgan, в этом году цены на нефть подскочили на 64%, достигнув многолетних максимумов. Стоимость природного газа за последние шесть месяцев удвоилась и остановились на уровне семилетнего максимума. Аналогичная ситуация наблюдается и со стоимостью угля.

Дисбаланс спроса и предложения на рынке — это одна из главных причин роста стоимости сырья. Во всем мире растет потребление, а предложение «черного золота» на рынке остается ограниченным, поскольку основные экспортеры решили увеличивать объемы добычи сырья постепенно.

На этом фоне эксперты Moody’s Analytics ожидают, что к 2022 году цена нефти поднимется с 79 долларов США за баррель до 80–90 долларов США за баррель. Восходящий ценовой вектор также прогнозируют и для природного газа, цена которого может вырасти с 5,56 до 6,50–7 долларов США за миллион британских тепловых единиц (mmbtu).

Наиболее драматичный ценовой сценарий обнародовал один из крупнейших банков США JPMorgan. Его эксперты считают, что в 2025 году стоимость сырой нефти может подскочить до 190 долларов США за баррель. В JPMorgan Chase добавили, что увеличение цен на «черное золото» может стать причиной роста годовой инфляции на 0,4 пункта уже в ближайшие месяцы.

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Версия на азербайджанском языке “JP Morgan”: "Yaxın illərdə neft 190 dollaradək bahalaşa bilər"

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