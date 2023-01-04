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Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP

Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP Израиль рассматривает возможность экспорта газа в Европу через TANAP (Трансанатолийский газопровод) и TAP(Трансадриатический газопровод).
Энергетика
4 января 2023 г. 12:00
Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP

Израиль рассматривает возможность экспорта газа в Европу через TANAP (Трансанатолийский газопровод) и TAP(Трансадриатический газопровод).

Об этом в интервью Report сказал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Мы не импортируем газ из Азербайджана. При этом еще одно направление сотрудничества, которое мы рассматриваем, - это экспорт нашего газа в Европу, которая сегодня остро в нем нуждается. Есть идеи о сжижении газа, строительстве газопровода через Египет, строительстве газопровода через Грецию и Италию, а также вариант поставок через Турцию. И мы могли бы подключиться, например, к трубопроводам TANAP и TAP. Посмотрим, какой стратегии будет придерживаться новое правительство в Израиле", - отметил посол.

Полная версия интервью будет опубликована 5 января.

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Версия на английском языке Ambassador: Israel doesn't exclude possibility of exporting gas to Europe via TANAP and TAP

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