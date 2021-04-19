Избыток нефти, накопленный во время пандемии, сократился на 80%

Citigroup Inc: То, что осталось от избытка, почти полностью сосредоточено в Китае, который поддерживает постоянный запас нефти

Беспрецедентный избыток запасов нефти, накопленный во время пандемии коронавируса, почти исчез, поддерживая восстановление цен. Этому помогло восстановление спроса на фоне сокращения поставок участниками сделки ОПЕК+.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

По информации Международного энергетического агентства (IEA), в ОЭСР по состоянию на февраль осталось около 20% запасов черного золота, заполнившего резервуары наземных и плавучих нефтехранилищ в период падения спроса в 2020 году. Запасы нефти в развитых странах составили к этому времени 57 млн баррелей по сравнению с максимумом в 249 млн баррелей в июле прошлого года.

Восстановление баланса происходит по мере того, как ОПЕК и ее союзники сокращают объемы добычи, при этом робкое восстановление экономики подогревает мировой спрос на топливо. Это поддерживает мировые цены на сырую нефть вблизи 67 долларов США за баррель, что является благом для производителей, но вызывает растущую озабоченность у потребителей, пишет Bloomberg.

«Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР уже вернулись к своему среднему 5-летнему показателю, — сказал глава отдела сырьевых исследований Citigroup Inc Эд Морс. — То, что осталось от избытка, почти полностью сосредоточено в Китае, который поддерживает постоянный запас нефти».

Отработка оставшегося глобального избытка может занять еще некоторое время, поскольку ОПЕК+ частично восстанавливает приостановленные поставки и новые вспышки вируса в Индии и Бразилии угрожают спросу.

Отметим, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Бразилии, Индии и некоторых других странах, а также на фоне неблагоприятных эпидемиологических прогнозов по Японии нефть начала эту неделю со снижения цен.