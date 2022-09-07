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Итоговое решение об увеличении поставок газа по TAP ожидается в следующем году

Итоговое решение об увеличении поставок газа по TAP ожидается в следующем году Итоговое решение об удвоении пропускной способности Трансадриатического газопровода (TAP) будет принято в начале следующего года. Дополнительный природный газ будет поступать с нескольких месторождений Азербайджана.
Энергетика
7 сентября 2022 г. 09:31
Итоговое решение об увеличении поставок газа по TAP ожидается в следующем году

Итоговое решение об удвоении пропускной способности Трансадриатического газопровода (TAP) будет принято в начале следующего года. Дополнительный природный газ будет поступать с нескольких месторождений Азербайджана.

Об этом сообщил генеральный директор TAP Лука Шиппати, передает Report.

По его словам, расширение трубопровода может осуществляться поэтапно: “Мы можем создать первую дополнительную мощность через 36 месяцев и удвоить ее через 60 месяцев”.

В то же время TAP работает над подготовкой инфраструктуры для транспортировки водорода. Следующим шагом будет тестирование сварочных работ, чтобы убедиться, что материал и трубопровод подходят для транспортировки водорода, сказал Лука Шеппати.

В июле Европейская комиссия подписала меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном по увеличению поставок природного газа до 20 млрд кубометров в год к 2027 году.

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Версия на английском языке TAP to boost natural gas transmission through Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке TAP Azərbaycan vasitəsilə təbii qazın ötürülməsini artıracaq

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