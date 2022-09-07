Итоговое решение об увеличении поставок газа по TAP ожидается в следующем году

Итоговое решение об удвоении пропускной способности Трансадриатического газопровода (TAP) будет принято в начале следующего года. Дополнительный природный газ будет поступать с нескольких месторождений Азербайджана.
Об этом сообщил генеральный директор TAP Лука Шиппати, передает Report.
По его словам, расширение трубопровода может осуществляться поэтапно: “Мы можем создать первую дополнительную мощность через 36 месяцев и удвоить ее через 60 месяцев”.
В то же время TAP работает над подготовкой инфраструктуры для транспортировки водорода. Следующим шагом будет тестирование сварочных работ, чтобы убедиться, что материал и трубопровод подходят для транспортировки водорода, сказал Лука Шеппати.
В июле Европейская комиссия подписала меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном по увеличению поставок природного газа до 20 млрд кубометров в год к 2027 году.