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Itochu и Air Liquide построят крупнейший в мире завод по сжижению водорода

Itochu и Air Liquide построят крупнейший в мире завод по сжижению водорода Будет использована технология, подобная сжижению природного газа
Энергетика
25 февраля 2021 г. 18:56

Air Liquide (Франция), ведущая мировая газовая компания, и Itochu (Япония) создадут крупнейшее в мире предприятие по производству сжиженного водорода.

Как передает Report со ссылкой на nikkei, оно будет построено в середине 2020-х годов в регионе Тюбу (центральная часть крупнейшего японского острова Хонсю).

Ожидается, что завод будет производить сжиженный водород по технологии, подобной сжижению природного газа. Криогенное топливо будет поставляться для заправки электромобилей, работающих на топливных элементах (FCV). При этом его стоимость будет ниже текущей цены на сжиженный водород.

По мере того, как в мире ускоряется водородный бум, Япония всерьез занялась созданием инфраструктуры по производству и дистрибуции водорода.

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