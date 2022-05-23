Испанская Repsol продала активы в России "Газпром нефти"

Испанская нефтегазовая компания Repsol продала доли в российских проектах "Евротэк-Югра" и "АСБ Гео" "Газпром нефти" и ее дочерней компании "Газпромнефть сервис".

Испанская нефтегазовая компания Repsol продала доли в российских проектах "Евротэк-Югра" и "АСБ Гео" "Газпром нефти" и ее дочерней компании "Газпромнефть сервис".

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ. Изменения произошли еще зимой, в случае с "Евротэк-Югра" 21 января, а с "АСБ Гео" — 17 февраля.

Источники "Коммерсант" сообщали о вероятной продаже Repsol своих долей в совместных предприятиях с "Газпром нефтью" еще в декабре 2021 года. Ранее испанская компания владела 68% в "Евротэк-Югре" и 50,01% — в "АСБ Гео".