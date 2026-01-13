Испания на 41% сократила импорт СПГ из России в прошлом году

Испания в 2025 году сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 41% по сравнению с предыдущим годом, одновременно почти вдвое увеличив закупки газа из США.

Как передает Report, это следует из данных испанской энергетической компании Enagas.

Поставки российского газа в Испанию в 2025 году составили 42 629 ГВт·ч (4 млрд кубометров), что соответствует 11,4% от общего объема импорта. Годом ранее этот показатель составил 72 360 ГВт·ч (почти 6,9 млрд кубометров). Так, Россия стала третьим по объемам поставщиком СПГ в Испанию, уступив лишь Алжиру и США.

При этом импорт газа из США вырос на 98%, до 111 660 ГВт·ч(порядка 10,6 млрд кубометров, около 30% всех поставок). Крупнейшим поставщиком газа в Испанию третий год подряд остается Алжир, обеспечивший 38,5% импорта. В 2025 году страна поставила 128 504 ГВт·ч газа (12,2 млрд кубометров).