IRENA предлагает Туркменистану присоединиться к региональному энергетическому партнерству ЦА

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) призывает Туркменистан ускорить переход к устойчивому низкоуглеродному будущему.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера на круглом столе в Университете ADA, приуроченном к Международному дню чистой энергии.

По его словам, региональное сотрудничество имеет особое значение для Центральной Азии.

"Растущий спрос региона на энергию и богатые возобновляемые ресурсы открывают уникальную возможность для перехода к устойчивому низкоуглеродному будущему и отказа от чрезмерного потребления ископаемого топлива. Реализация этих возможностей требует прочной основы для регионального взаимодействия и мобилизации инвестиций. Именно поэтому IRENA запустила "Ускоренное партнерство для Центральной Азии" (APCA) в ходе COP29. Мы стремимся сплотить международных и региональных партнеров вокруг четырех столпов сотрудничества" - заявил Ла Камера.

По его словам, на сегодняшний день Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан уже действуют сообща.

"Мы призываем Туркменистан присоединиться к ним, чтобы ускорить свой путь к устойчивому будущему", - добавил гендир.