    IRENA предлагает Туркменистану присоединиться к региональному энергетическому партнерству ЦА

    Энергетика
    • 23 января, 2026
    • 10:20
    IRENA предлагает Туркменистану присоединиться к региональному энергетическому партнерству ЦА

    Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) призывает Туркменистан ускорить переход к устойчивому низкоуглеродному будущему.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера на круглом столе в Университете ADA, приуроченном к Международному дню чистой энергии.

    По его словам, региональное сотрудничество имеет особое значение для Центральной Азии.

    "Растущий спрос региона на энергию и богатые возобновляемые ресурсы открывают уникальную возможность для перехода к устойчивому низкоуглеродному будущему и отказа от чрезмерного потребления ископаемого топлива. Реализация этих возможностей требует прочной основы для регионального взаимодействия и мобилизации инвестиций. Именно поэтому IRENA запустила "Ускоренное партнерство для Центральной Азии" (APCA) в ходе COP29. Мы стремимся сплотить международных и региональных партнеров вокруг четырех столпов сотрудничества" - заявил Ла Камера.

    По его словам, на сегодняшний день Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан уже действуют сообща.

    "Мы призываем Туркменистан присоединиться к ним, чтобы ускорить свой путь к устойчивому будущему", - добавил гендир.

    Туркменистан низкоуглеродные проекты Центральная Азия чистая энергия IRENA Франческо Ла Камера Университет ADA

