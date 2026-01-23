IRENA предлагает Туркменистану присоединиться к региональному энергетическому партнерству ЦА
- 23 января, 2026
- 10:20
Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) призывает Туркменистан ускорить переход к устойчивому низкоуглеродному будущему.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера на круглом столе в Университете ADA, приуроченном к Международному дню чистой энергии.
По его словам, региональное сотрудничество имеет особое значение для Центральной Азии.
"Растущий спрос региона на энергию и богатые возобновляемые ресурсы открывают уникальную возможность для перехода к устойчивому низкоуглеродному будущему и отказа от чрезмерного потребления ископаемого топлива. Реализация этих возможностей требует прочной основы для регионального взаимодействия и мобилизации инвестиций. Именно поэтому IRENA запустила "Ускоренное партнерство для Центральной Азии" (APCA) в ходе COP29. Мы стремимся сплотить международных и региональных партнеров вокруг четырех столпов сотрудничества" - заявил Ла Камера.
По его словам, на сегодняшний день Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан уже действуют сообща.
"Мы призываем Туркменистан присоединиться к ним, чтобы ускорить свой путь к устойчивому будущему", - добавил гендир.