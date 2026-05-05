АБР мобилизует $50 млрд для трансграничных электросетей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатский банк развития (АБР) намерен привлечь 50 млрд долларов США для укрепления региональной энергетической взаимосвязанности.

Как передает корреспондент Report из Самарканда, об этом было объявлено на 59-м ежегодном заседании Совета управляющих АБР.

Сообщается, что АБР планирует мобилизовать 50 млрд долларов до 2035 года, задействуя новые финансовые инструменты, меры политической поддержки и партнерские механизмы. Задача инициативы заключается в содействии государствам в строительстве трансграничных электрических сетей в наиболее труднодоступных регионах планеты с целью сокращения энергетических расходов, укрепления надежности энергосистем и наращивания объемов торговли чистой энергией.

"Инициатива "Паназиатская электросеть" объемом в 50 млрд долларов нацелена на формирование инфраструктуры, необходимой для более интегрированного, устойчивого и благополучного Азиатско-Тихоокеанского региона. Государства, поддерживающие взаимосвязанность, привлекают капиталовложения и успешнее справляются с кризисами по сравнению с теми, кто выбирает изоляцию. Взаимосвязанность - наш ответ на фрагментацию", - заявил президент АБР Масато Канда.