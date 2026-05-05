    АБР мобилизует $50 млрд для трансграничных электросетей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

    АБР мобилизует $50 млрд для трансграничных электросетей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

    Энергетика
    • 05 мая, 2026
    • 17:08
    АБР мобилизует $50 млрд для трансграничных электросетей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

    Азиатский банк развития (АБР) намерен привлечь 50 млрд долларов США для укрепления региональной энергетической взаимосвязанности.

    Как передает корреспондент Report из Самарканда, об этом было объявлено на 59-м ежегодном заседании Совета управляющих АБР.

    Сообщается, что АБР планирует мобилизовать 50 млрд долларов до 2035 года, задействуя новые финансовые инструменты, меры политической поддержки и партнерские механизмы. Задача инициативы заключается в содействии государствам в строительстве трансграничных электрических сетей в наиболее труднодоступных регионах планеты с целью сокращения энергетических расходов, укрепления надежности энергосистем и наращивания объемов торговли чистой энергией.

    "Инициатива "Паназиатская электросеть" объемом в 50 млрд долларов нацелена на формирование инфраструктуры, необходимой для более интегрированного, устойчивого и благополучного Азиатско-Тихоокеанского региона. Государства, поддерживающие взаимосвязанность, привлекают капиталовложения и успешнее справляются с кризисами по сравнению с теми, кто выбирает изоляцию. Взаимосвязанность - наш ответ на фрагментацию", - заявил президент АБР Масато Канда.

    Азиатский банк развития (АБР) Масато Канда Паназиатская энергосистема (PAGI)
    ADB Asiya-Sakit okean regionunda transsərhəd elektrik şəbəkələri üçün 50 milyard dollar ayıracaq
    ADB to mobilize $50B for cross-border power grids in Asia-Pacific

