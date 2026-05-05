Макрон раскритиковал планы Трампа по введению 25%-ных пошлин на импорт автомобилей из ЕС

В случае введения США 25%-ных таможенных пошлин на автомобили, импортируемые из Евросоюза, ЕС должен активировать свои механизмы противодействия.

Как передает Report со ссылкой на издание Le Figaro, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во время пресс-конференции в Ереване, комментируя анонсированные американским коллегой Дональдом Трампом пошлин.

"Я думаю, что в нынешней геополитической обстановке у таких союзников, как Соединенные Штаты Америки и Европейский союз, есть дела поважнее, чем раздувать угрозы дестабилизации. Договоренности, которые были подписаны, нужно уважать. Если их снова ставят под вопрос – это "открывает" все вопросы заново, и если той или иной стране угрожают тарифами – ЕС имеет инструменты, которые следует активировать, ведь для того они существуют", - сказал он.