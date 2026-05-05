Объявлено о месте проведения 25-й конференции ЦАРЭС
Бизнес
- 05 мая, 2026
- 17:36
Юбилейная 25-я министерская конференция ЦАРЭС (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества) будет проведена в Монголии.
Как передает корреспондент Report из Самарканда, об этом сообщила генеральный директор департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Лея Гутиеррес (Leah Gutierrez) в ходе пресс-конференции, посвященной деятельности АБР в Центральной и Западной Азии. Мероприятие прошло в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.
Ожидается, что конференция состоится в ноябре 2026 года.
"24-я министерская конференция проходила в Бишкеке (Кыргызстан), а юбилейная конференция будет организована в Монголии", - отметила Л. Гутиеррес.
