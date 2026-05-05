В Баку приостановили работу школьного буфета после отравления 7 учеников

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) приостановило работу буфета средней школы №121 в поселке Бина Хазарского района Баку после массового пищевого отравления среди учащихся.

Как сообщили Report в АПБА, решение было принято по итогам проверки, проведенной на основании поступившей 24 апреля информации об отравлении семерых учеников.

Образцы пищевых продуктов, изъятые в ходе проверок как в школьном буфете, так и на предприятии-поставщике, направлены на лабораторные исследования.

По предварительным данным, у семи школьников, употребивших гогал, приобретенный в буфете, проявились признаки пищевого отравления. Ученики были госпитализированы в Детскую инфекционную больницу №5, где им поставлен диагноз "пищевое отравление неуточненного бактериального происхождения". После оказания медицинской помощи они были выписаны на амбулаторное лечение.

В ходе инспекции установлено, что буфет работал без необходимой регистрации, отсутствовала документация, подтверждающая происхождение продукции, а условия хранения не соответствовали санитарно-гигиеническим нормам.

Одновременно проведена внеплановая проверка на предприятии по производству мучных кондитерских изделий Ləzzət в поселке Мардакян Хазарского района Баку, где также выявлены серьезные нарушения санитарных норм.

Лабораторные исследования образцов показали наличие кишечной палочки, энтеробактерий и стафилококка.

С учетом выявленных нарушений деятельность школьного буфета и предприятия-поставщика временно приостановлена. В отношении руководства школы и предпринимателей приняты административные меры, составлены соответствующие протоколы.

Собранные материалы переданы в правоохранительные органы.