    В Баку приостановили работу школьного буфета после отравления 7 учеников

    • 05 мая, 2026
    • 17:24
    В Баку приостановили работу школьного буфета после отравления 7 учеников

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) приостановило работу буфета средней школы №121 в поселке Бина Хазарского района Баку после массового пищевого отравления среди учащихся.

    Как сообщили Report в АПБА, решение было принято по итогам проверки, проведенной на основании поступившей 24 апреля информации об отравлении семерых учеников.

    Образцы пищевых продуктов, изъятые в ходе проверок как в школьном буфете, так и на предприятии-поставщике, направлены на лабораторные исследования.

    По предварительным данным, у семи школьников, употребивших гогал, приобретенный в буфете, проявились признаки пищевого отравления. Ученики были госпитализированы в Детскую инфекционную больницу №5, где им поставлен диагноз "пищевое отравление неуточненного бактериального происхождения". После оказания медицинской помощи они были выписаны на амбулаторное лечение.

    В ходе инспекции установлено, что буфет работал без необходимой регистрации, отсутствовала документация, подтверждающая происхождение продукции, а условия хранения не соответствовали санитарно-гигиеническим нормам.

    Одновременно проведена внеплановая проверка на предприятии по производству мучных кондитерских изделий Ləzzət в поселке Мардакян Хазарского района Баку, где также выявлены серьезные нарушения санитарных норм.

    Лабораторные исследования образцов показали наличие кишечной палочки, энтеробактерий и стафилококка.

    С учетом выявленных нарушений деятельность школьного буфета и предприятия-поставщика временно приостановлена. В отношении руководства школы и предпринимателей приняты административные меры, составлены соответствующие протоколы.

    Собранные материалы переданы в правоохранительные органы.

    Bakıda 7 şagirdin zəhərləndiyi məktəbdə bufetin fəaliyyəti dayandırılıb, direktor cəzalandırılıb

