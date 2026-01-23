IRENA летом проведет в Азербайджане инвестицинный форум по энергопереходу

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в июне 2026 года проведет в Азербайджане ежегодный инвестицинный форум по энергопереходу.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера на круглом столе в Университете ADA, приуроченном к Международному дню чистой энергии.

"Вместе с партнерами мы созовем ежегодный инвестиционный форум по энергопереходу для Центральной Азии в Азербайджане в июне 2026 года. Посредством наших флагманских инструментов - инвестиционной и финансовой платформ - мы стремимся восполнить инвестиционный дефицит и продвигать значимые проекты в сфере возобновляемой энергетики", - заявил генеральный директор IRENA.