IRENA летом проведет в Азербайджане инвестицинный форум по энергопереходу
Энергетика
- 23 января, 2026
- 10:27
Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в июне 2026 года проведет в Азербайджане ежегодный инвестицинный форум по энергопереходу.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера на круглом столе в Университете ADA, приуроченном к Международному дню чистой энергии.
"Вместе с партнерами мы созовем ежегодный инвестиционный форум по энергопереходу для Центральной Азии в Азербайджане в июне 2026 года. Посредством наших флагманских инструментов - инвестиционной и финансовой платформ - мы стремимся восполнить инвестиционный дефицит и продвигать значимые проекты в сфере возобновляемой энергетики", - заявил генеральный директор IRENA.
