IRENA летом проведет в Азербайджане инвестицинный форум по энергопереходу

    Энергетика
    • 23 января, 2026
    • 10:27
    Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в июне 2026 года проведет в Азербайджане ежегодный инвестицинный форум по энергопереходу.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера на круглом столе в Университете ADA, приуроченном к Международному дню чистой энергии.

    "Вместе с партнерами мы созовем ежегодный инвестиционный форум по энергопереходу для Центральной Азии в Азербайджане в июне 2026 года. Посредством наших флагманских инструментов - инвестиционной и финансовой платформ - мы стремимся восполнить инвестиционный дефицит и продвигать значимые проекты в сфере возобновляемой энергетики", - заявил генеральный директор IRENA.

